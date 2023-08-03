20多歲廖姓女子與未滿14歲少年，去年11月間因為玩網路遊戲而認識，今年3月間，廖女邀約少年到她嘉義市的住處，兩人發生親密行為。
少年的母親察覺兒子有異樣，報警處理，廖女坦承犯行，檢方偵查後認為廖女涉嫌猥褻少年，依妨害性自主罪嫌起廖女。
嘉義地方法院簡易判決廖女有期徒刑6月，如易科罰金以1000元折算1日。全案可上訴。
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