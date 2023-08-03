公共自行車「MOOVO」使用電子圍籬區域借還車，解決車柱不足問題。（周麗蘭攝）

斗六市目前設置的20個站點。（周麗蘭攝）

雲林縣政府3年前啟動共享電動車GoShare計畫，本月起增加公共自行車，包含電動輔助自行車、智慧自行車，斗六市先試辦100輛、20點，11月再增至450輛、60點，明年六月全縣會有120個站點，擴及斗六、虎尾、西螺、斗南共900輛，縣長張麗善與斗六市長林聖爵今（3日）試騎。

斗六市3日試辦的車輛試電動輔助自行車，民眾欲租借車輛需先下載「MOOVO」官方APP實名制註冊，付費則可以電子票證註冊（包括悠遊卡、一卡通、iCash），也必須在App先登錄，或以手機綁定信用卡掃碼借車，滿電約可騎60公里。

工務處長汪令堯指出，公共自行車「MOOVO」自行車騎乘費用每半小時10元，電動輔助自行車則每半小時20元，未滿30分鐘以30分鐘計算；試營運期間以雲林縣為服務範圍，騎乘公共自行車前30分鐘，只要具有完整起迄站租借紀錄，就享前30分鐘10元優惠。

汪令堯表示，「MOOVO」使用電子圍籬區域借還車，解決車柱不足問題，租賃站以各交通節點如火車站、高鐵站、停車場等、休閒及觀光遊憩場域、體育場館、公園、文化中心等、住宅及商業區、各級公務單位及學校等為站點。

縣長張麗善表示，明年6月MOOVO將在斗六市、虎尾鎮、西螺鎮、斗南鎮共設120個站點、900輛公共自行車，期望培養民眾對公共自行車的使用習慣，改善市區空氣品質，並吸引觀光人潮。

她說，今年是雲林縣的低碳生活行動年，淨零減碳從生活起居做起，電動自行車是其中之一指標。

斗六市目前設置的20個站點包括斗六棒球場、斗六國中、斗六國小、斗六水岸公園、雲林科技大學龍潭路、雲林縣體育館、中山紀念公園、行啟紀念館、雲林縣政府、南聖宮、鎮西國小、公誠公園、民生公園、斗六高中、成大醫院、斗六家商、斗六家樂福、雲林科技大學、斗六火車站前站、斗六火車站後站。