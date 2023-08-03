談到桃園市長張善政因為未與北北基同步放颱風假，引起許多討論。基隆市長謝國樑3日上午受訪時表示，桃園市幅員遼闊，部分地區距離停班課標準太遠，風災後基北北桃四市將會深刻檢討這次經驗，進一步討論讓四市的整合更好。

談到張善政因為不放颱風假一事，被網友「出征」，謝國樑說：「我覺得張市長有點委屈。」謝國樑認為，2日晚間他才知道，桃園因為有部分地區的風雨狀況遠較停班停課的標準低上很多，由此得知，桃園的幅員遼闊，因此，張善政在做決策時，比起基隆更辛苦。

謝國樑指出，基隆區域不大，颱風假跟著雙北市走問題不大，再加上基隆市民有許多人在台北市或新北市工作，因此颱風假連動就是必然的。但相較之下，桃園市的幅員大，考量點就更多。這也凸顯了桃園的地域位置與北北基不能說是完全一致，在做相關的判斷及考量時，桃園市與北北基有部分的差異化，必須有其獨立判斷的主體性。

問到未來是否桃園會脫離北北基同步？謝國樑說，從這次颱風假的決策過程來看，凸顯了桃園市地域遼闊。他將在這次風災後，與張善政、蔣萬安、侯友宜等人討論出新的方法，畢竟基北北桃地域較大，很多事情不必然是想同步就能如願，四市將會深刻反省這次經驗，思考讓四市的整合可以更好。

談到這次是謝國樑上任後第一次遇到風災，謝國樑說市府已向中央災害應變中心取經，並請求各方面的協助，也感謝行政院長陳建仁2日的關心。至於4日停班停課是否會與張善政共同討論？謝國樑說，因為災害應變中心已經一級開設，基隆市將會與中央災害應變中心討論最新颱風動態，再與鄰近縣市共同討論決策。

謝國樑強調，基北北桃四市市長的默契依然很好，但地域仍有不同，2日的颱風假決策凸顯了桃園與基隆、台北的地域有一段距離存在，四人將針對這樣的差異化，討論出一個解決方案。