中度颱風「卡努颱風」靠近，台中市和平山區3日早上下起大雨，造成台8線24.9K及25.1K二處路樹倒塌影響交通，警方獲報後趕往現場處理。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

中度颱風「卡努颱風」靠近，為北部各地帶來風雨，台中市和平山區3日早上下起大雨，造成台8線24.9K及25.1K二處路樹倒塌影響交通，警方獲報後趕往現場處理，並通報谷關工務段，經過近3個小時清除恢復通行；警方提醒民眾，今晚至明天行駛山區道路小心慢行，注意車前狀況。

卡努颱風來襲！台8線二處路樹倒塌警民合力清除

台中市政府警察局和平警分局天輪派出所本3日上午8時30分許接獲民眾報案，台8線24.9K有1棵枯樹橫躺在電線上面，樹枝下垂，影響通行，另台8線25.1K也有樹木倒塌，占據單向車道，警員彭惠國立即趕往現場處理。

員警聯繫和平區清潔隊，與隊員在現場共同初步砍樹清除路障，保持道路單線通行，並擺設交通錐警示來往人車，後續通報谷關工務段調派機具前來清除，於上午11時10分清除完成，恢復雙向通行。

和平警分局提醒，受颱風外圍影響，今天晚上至明天中部山區可能有豪大雨發生，易造成土石鬆動，行駛山區道路請小心慢行，注意車前狀況，夜間行車可在不影響他車的情況下開啟遠光燈以及時發現路況，確保行車安全，若發現路面有枯木、落石或其它障礙物，請立即通知主管機關或打 110 通知員警前往協助處理。