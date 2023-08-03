19歲家裡在苗栗開修車廠的潘姓少東，因為現在是學徒身分，每月所賺不多，日前與19歲鄭姓同學在網路買到K他命，再將毒品塞入香菸前段，以每隻1000元價格在網路轉售賺錢，萬華警方經循線追查，日前逮捕2人，起獲16隻毒煙，全案依毒品罪送辦。
萬華警方日前獲報，有人在網路上販賣K煙，經循線追查，日前獲知對象要在三義車亭服務區交易，於是前往埋伏，在潘、鄭2人現身時將他們逮捕。
據了解，潘家裡開修車廠，潘與鄭是高工同學，兩人交情慎篤，畢業後潘便找鄭一起來他家車廠上班，但兩人現在都是學徒身分，每月收入只有2萬多，為想多賺錢，異想天開在網路賣K煙。
潘被逮後十分擔心，深怕被家人知道，聲稱與同學集資5萬，買來K他命後再塞進香煙，然後拿到網路販售，警方除依毒品罪將兩人送辦，另擴大追查相關的販毒網絡。
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