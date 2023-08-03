農業部長陳吉仲2日～5日率團訪問美國，3日除出席在西雅圖舉行的亞太經濟合作（APEC）糧食安全部長級會議，與各經濟體部長及代表針對因應糧食安全及氣候變遷議題交換意見外，2日主持「台灣農水產品推介記者會暨餐會」及交流座談，將我國石斑魚、毛豆、芒果、茶葉、果乾、蝴蝶蘭等優質農產品介紹給美國政要、進口商、通路業者及媒體。

陳吉仲在活動致詞時表示，2022年台灣農產品外銷美國達新台幣272億元，較2021年增加5.1％，美國已經超越大陸成為台灣農產品最大出口市場，期盼未來能將更多台灣農產食品推薦給美國消費者，深化台美農產貿易。

農業部指出，「台灣農水產品推介記者會暨餐會」計有華盛頓州參議員Keith Wagoner、州參議員Ann Rivers、州眾議員Cindy Ryu、西雅圖市副市長Monisha Harrell、民主黨全國委員會委員Sharon Mast、大西雅圖商會夥伴聯盟會長Brian Surratt等政要、駐西雅圖辦事處處長甄國清，以及通路商與貿易業者、台僑界等多位重要人士與代表出席，與會貴賓以行動展現台美友好，並支持深化兩國農產貿易與農業合作關係。

陳吉仲特別在活動中推薦台灣石斑魚、毛豆及芒果，並與五星級飯店主廚共同運用台灣農產食材製作美味料理及甜點，獲得與會貴賓一致好評；現場同時展示來自台灣的茶葉、水果乾、加工食品及蝴蝶蘭等高品質農產品，美國進口商與通路業者表達高度興趣。

華盛頓州參議員Keith Wagoner表示，台灣不但是很重要的貿易夥伴，而且一同分享自由民主價值，未來更要持續建立堅實的關係，他曾吃過許多台灣好吃的水果，也希望可以讓更多美國人民品嘗到更多台灣的水果等農漁產品，從中對彼此文化更加了解，加深雙方友誼。

陳吉仲部示，今天到美國西雅圖推廣台灣農產品，希望加深台美雙邊貿易關係，他特別向大家推薦台灣的石斑魚，主要基於三個原因，首先，石斑魚對健康有益，富含優質的蛋白質和Omega-3；第二個原因是石斑魚非常好吃，而且吃一口石斑魚，就是在支持台灣漁民，讓台灣漁業可以永續發展；第三，石斑魚是代表自由貿易的台灣農產品，因為兩年前大陸不符合國際規則，單方面禁止台灣石斑魚進口，這次農業部到美國分享石斑魚與許多台灣農產品，讓大家品嘗到台灣農產品製作而成的美味料理，就是希望加深雙方貿易，讓兩國農民都可從中獲益。

為了拓展台灣農漁產品在美國的通路，陳吉仲也在記者會與美國西岸進口商及通路業者進行座談，針對台灣農漁產品在美國販售及通路行銷等事項交換意見，陳吉仲特別指示同仁積極協助業者改善輸美產品冷鏈運輸及穩定供應等問題，期盼擴大我國農漁產品輸美。

農業部表示，美國一向是台灣最重要的農產貿易夥伴，2022年台灣有22.8％的進口農產品來自美國，約計新台幣1,381億元，我國是美國農產品第7大海外市場，自美國進口的品項主要為黃豆、小麥、玉米、牛肉、雞肉及蘋果等。

農業部指出，美國也是台灣農產品的第1大出口市場，2022年我國農產品銷往美國的金額約新台幣272億元，包括蝴蝶蘭、茶葉、毛豆、烘製糕餅、麵食，以及吳郭魚與其他冷凍魚類等。台灣農產食品在美國非常受到歡迎，目前我國也積極向美方申請鳳梨及加工豬肉等產品輸入，期盼美國消費者能品嚐到更多來自台灣的優質美味農產品。

農業部指出，農產品外銷全球金額及出口大陸以外市場金額，分別在2021年及2022年創下歷史新高，而外銷大陸占比也從2018年最高的23.2％，降到2022年的12.9％，其中水果銷陸金額占比更從2019年最高80.1％降到2022年的1.6％，美國與日本已經超越大陸，成為我國農產品外銷的前兩大市場。