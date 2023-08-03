詐騙集團利用網路假冒名人引誘投資案件層出不窮，詐騙金額居高不下，新竹縣長楊文科再次扮演「領頭楊」角色，率領縣府團隊及轄內金融機構共同阻詐、識詐，呼籲民眾「識破網路詐騙，四不原則掌握住，金錢留得住」。

縣長楊文科呼籲民眾，凡是在網路上看到投資廣告或可疑的投資訊息，請牢記「不接觸、不點閱、不加入、不匯錢」等四不原則，守護你我錢包，真的無法分辨真偽，也可以撥打165反詐騙專線求證，多一分警覺，就能減少詐騙案件發生。

新竹縣警察局統計，國內詐騙手法層出不窮，民眾受騙仍以假投資及解除分期付款為大宗，其中假投資財損都是透過臨櫃匯款。

縣警局為此訂頒「協請金融機構及超商業者協助攔阻詐騙執行要領」，與金融機構行員共同扮演阻詐最後一道防線，截至今年7月31日已經成功攔阻詐騙匯款95件、金額7362萬餘元，攔阻金額較去年增加147％，有效守護民眾財產安全。

副縣長陳見賢日前在治安會報中，公開表揚中國信託商業銀行竹北分行、六家庄分行及國泰世華銀行竹北分行所屬3名經理成功攔阻達5次以上，頒發「反詐有功人員」獎狀。

另外土地銀行竹北分行行員機警通報，因而偵破拘禁人頭帳戶案件，永豐銀行行員機警通報，因而偵破詐欺車手案件，縣府頒發3千元至2萬元不等獎金，感謝金融機構對治安的貢獻。