施比受有福！彰化縣政府為鼓勵民眾加入志願服務行列，今天在彰化縣政府中庭舉辦志工聯合招募活動。彰縣府指出，彰化縣目前志工總人數有7萬1955人，志工隊共計1372隊，都是縣政府不可或缺的一員，未來希望更多人一起加入。

彰縣府以往都是由各個局處自行招募志工，這次打破傳統，採聯合招募，希望能有更多鄉親一起加入志工的行列。參與聯合招募的單位除社會處之外，還有消防局、衛生局、地方稅務局、民政處、行政處、地政處、勞工處、教育處及政風處等10個局處。

彰縣府聯合招募志工的工作內容包含洽公民眾引導、行政諮詢、活動協助、睦鄰救援、門診及社區健康篩檢、衛生教育宣導及其他行政事項等。

志工資格為年滿18歲，具服務熱忱與團隊合作精神者，都能投件應徵，可以到社會處網站查詢志工聯合招募資訊，並通過電話、線上報名。

彰化縣志工聯合招募活動今天展開，可愛的志願服務吉祥物夯吉寶帶領宣誓，並有志工團體接力登台演出，還邀請各類別志工隊代表到場分享服務的喜悅，現場溫馨，展現志工的活力與溫暖。

「感恩有您！」彰化縣長王惠美，因為有志工們的付出，讓縣政推動的民眾滿意度越來越好，非常感謝廣大志工的犧牲奉獻，「你們都是縣政府不可或缺的一員」，未來希望更多人一起加入，一起關心彰化這塊土地。

彰化縣志願服務協會理事長梁如豐表示，該會承辦並提供各產業、縣府各局處的志工教育資源整合服務，希望能造就更多志工夥伴一起努力。