高雄前鎮漁港申請3000萬元經費卻獲81億元補助，引起外界不滿猛嗆，民進黨近日則開始反攻，指台北市也曾花費150億元改建第一果菜市場，不過國民黨台北市議員、2024立委參選人游淑慧透露，民進黨台北市議員王世堅當年審過該筆預算，要求王出面回應。

前鎮漁港申請3000萬經費卻拿到81億預算一事，被審計部最新報告給揭露，且前瞻預算總共補助各地5358億元，光高雄就拿走1265億元，將近四分之一，引爆輿論質疑民進黨看顏色做事；綠營挨打多日後則開始反擊，嗆北市曾花150億元改建第一果菜市場，高雄市長陳其邁也為此多次回應，希望台灣前進的步伐，不會因為政治口水而被延宕。

游淑慧今（3）日在臉書表示，民進黨以「圍魏救趙」的招數，狂轟台北市第一果菜市場150億元改建，但其實王世堅當年審過該筆預算，且當時台北市財建委員會中的10席議員，有8席都是綠營政治人物，甚至曾用該筆預算來要脅時任台北市長柯文哲。

「你要不要出來說幾句公道話？」游淑慧點名王世堅出面回應，要王請綠營的民代、側翼不要再空口說白話，胡亂指控、造謠生事，誤導社會大眾。