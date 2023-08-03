根據衛生福利部國民健康署的統計資料，全台灣患有高血壓的人口多達529萬人，且有逐年增加的趨勢，若以人口數換算，等於每4名台灣人就有1人是高血壓患者，且全台因高血壓相關疾病死亡的人數每年超過4.2萬，顯示高血壓問題普遍存在國人當中，除了靠藥物控制，適當的運動與飲食、生活習慣改變都可影響血壓高低。

受到飲食精緻化及高糖、高油、高鹽的飲食習慣影響，再加上現在食物中摻雜許多人工添加物、不少國人抽菸喝酒等生活習慣，使得台灣高血壓人口有年輕化趨勢，而高血壓更可能引發動脈硬化、腦中風、腎臟衰竭，絕不可輕忽。

如何有效控制高血壓？除了遵循醫囑用藥，World Gym健身中心拿出《英國運動醫學雜誌》的研究指出，該份雜誌針對1萬5827名做有氧、動態阻力訓練、組合訓練等不同運動項目的參與者做追蹤，結果發現「等長運動」最能降低血壓，研究也建議每周進行3次、每次做4組長達2分鐘的靠牆深蹲運動，搭配組間休息2分鐘，可降低血壓。

此外，在生活習慣的調整方面，研究也提醒高血壓患者最好遠離3個危險因子，其中包括要減少鹽分攝取，因為若人體攝取太多鈉將使得腎臟吸收更多水分、導致血壓升高；菸草中的尼古丁會導致血管收縮、引發血壓升高，戒菸則有助於降低血壓；另透過冥想、瑜珈等方式放鬆身心，也有助於穩定血壓。

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