香港《明報》3日報導分析，中共解放軍整肅正酣，八一建軍節96周年前夕，7月31日大陸國防部招待會重要場合，解放軍戰略支援部隊司令巨乾生竟然無故缺席，只怕凶多吉少。

據報導，今年不是「逢五逢十」的整數年，按慣例，只由大陸國防部長等4名中共中央軍委委員領銜出席，在北京的上將級高級將領，也集體出席，缺席者一望即知。

《明報》報導，從電視螢幕看到，當天主賓席上的高級將領，缺了裝備發展部政委、戰略支援部隊司令與國防大學校長3人。其中，裝發部政委空缺多時；國防大學校長蕭天亮還是中將不夠格坐主賓席；真正缺席的是戰略支援部隊司令巨乾生。

之前報導，今年3月魏鳳和卸任國務委員兼國防部長後，大陸展開對軍方「正風肅紀反腐」。火箭軍司令李玉超、副司令劉光斌，前副司令張振中等人接受調查。早在7月13日，已有報導稱，相關案件牽連到巨乾生。習近平近10天來三度在涉軍場合強調軍隊反腐，其中包括軍隊要把不斷向縱深推進。

《明報》報導，2016年軍改後成立的戰略支援部隊，屬於「新質作戰力量」的新兵種。分航太系統及網路系統兩部分，此一重要特殊部隊高層，卻於去年以來連番出事，先是航太系統部中將司令尚宏當選中共20大黨代表後，未能通過代表資格審查，是全中共被取消資格的3名代表之一，後悄然去職。

《明報》分析，另外據傳，今年初引發中美關係風波的「氣球事件」也和戰略支援部隊有關，事前不知情的層峰，直到美方抗議才知道，月前就傳出巨乾生為此接受調查，如今又缺席重要場合，恐怕凶多吉少。