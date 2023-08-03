國民黨總統參選人侯友宜昨（2）日結束為期3天的訪日之旅，抵達松山機場時，許多雙北立委參選人都前往接機。對此，前國民黨立委陳學聖認為，這是政治表態最好的時機點。特別是在彰化縣議長謝典林退黨後，小雞們仍靠向侯，表示大家方向定了，未來就會綁在一起。

侯友宜昨結束返日行程後，大批國民黨的民意代表和支持者捧著鮮花與手舉牌在松山機場迎接侯返國。對此，陳學聖在臉書表示，看到雙北立委參選人都來接機侯友宜，「這是好事」，且包括林金結、徐巧芯、葉元之、張斯綱等幾位常被拿來和鴻海創辦人郭台銘作文章的都來了。陳學聖透露，其中幾位就是挺侯的，卻被歸成挺郭，讓當事人也覺得冤枉。

「有時，這種接送機，就是政治表態最好的時機點」。陳學聖舉例，前總統馬英九先前從大陸返台，為了證明挺馬，有人到機艙口接，有人在機場大廳舉牌，就是希望被看見，增加選舉動能。

陳學聖認為，在謝典林退黨後，小雞參選人沒閃也願意靠向侯，表示大家方向定了，未來就綁在一起。陳學聖坦言要在短期間內看到明顯民調成效不容易，但一小步一小步前行，沒人離隊，後面力量就會愈來愈大。