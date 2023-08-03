東諺（左起）、陽帆、謝雷、白冰冰、阿文日前 一同錄《我愛冰冰Show》。（中視提供）

「寶島歌王」謝雷鮮少上節目，日前上《我愛冰冰Show》，他一現身，白冰冰立馬送上大擁抱，並直誇他的歌聲依舊好聽，而謝雷看到陽帆則親切地叫他本名，還提到「從他17歲看到現在」，陽帆也羨慕謝雷的狀態維持的非常好，3人敘舊聊個不停。

謝雷也一連帶來多首經典好歌，包括〈梨山痴情花〉、〈苦酒滿杯〉等，讓在場藝人聽到如癡如醉，甚至唱完了，主持人白冰冰還陶醉其中忘記接話，陽帆則發現謝雷跟白冰冰唱歌有一個共通點就是「情緒很足」。

謝雷出道將近一甲子，唱歌一直仍是謝雷的興趣，「現在都唱日文歌，發現唱日文歌蠻好玩的，我不懂日本文化，但我學的很快」，一個禮拜會唱3、4天。而每年謝雷也都會錄製一張專輯，「錄唱片最開心就是可以唱新歌。」

83歲的謝雷看起來仍氣色很好，是否有特別保養，謝雷卻說：「沒什麼保養之道，沒有固定運動習慣，我很懶。」他覺得唱歌對他來說也算是一種運動。也分享現在的生活過的很愜意：「生活跟以前不一樣，每天就是喝咖啡、吃飯、唱卡拉ok。」還透露時常會特地跑到桃園一間咖啡廳，因為可以看到飛機起降，心情會很好，時常讓人誤以為他住在桃園。該即將於周六（5日）晚間8點在中視播出。