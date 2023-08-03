六龜區新威國小學生今年5月間透過書寫卡片祈願「高雄鋼鐵人」能夠到新威，昨天7位鋼鐵人球員特別到校參與雙語運動夏令營，現場與新威國小學生說英語打籃球嗨翻夏令營，一圓小朋友們籃球夢。（高雄市教育局提供／林雅惠傳真）

高雄市六龜區新威國小學生今年5月間透過書寫卡片祈願「高雄鋼鐵人」能夠到新威，昨天7位鋼鐵人球員特別到校參與雙語運動夏令營，現場與新威國小學生說英語打籃球嗨翻夏令營，一圓小朋友們籃球夢。

新威國小今年暑假有11個夏令營，其中雙語運動營最受學生歡迎，學校透過教育局雙語教育計畫挹注經費，特聘體育教師與英語教師雙師資針對樂樂棒球、籃球進行雙語教學，不僅提升學生球類運動的認知與技巧，也從中學習運動英語的生活應用。

新威國小學生在5月中旬書寫卡片祈願「高雄鋼鐵人」能夠到新威，昨天「高雄鋼鐵人」應許了學生的願望來到學校，由總經理高景炎與總教練邱大宗帶領7位球員、教練團與工作人員一行16人長路迢迢到新威，就在為期3天的雙語運動夏令營最後一天，7位球員在風雨球場籃網下，拉近與學生的距離，圓滿19個雙語運動營學生的籃球夢。

籃球課程就在球員與學生進行傳球、投籃與防守的律動中開始，學生在球員帶領下，從各種運球動作模仿開始，逐漸感受肢體的律動與節奏，一步步練習傳球、投籃，1個半小時的課程中，學生大汗淋漓卻笑容滿面，從陌生到熟悉，從緊張到自信，球員動作解析與悉心帶領功不可沒，在場貴賓、師生與家長不時響起掌聲為學生們加油打氣。

高雄市教育局副局長吳文靜致詞時感謝「高雄鋼鐵人」校園巡迴公益，表示雙語教育政策就是希望學生能從生活中自然而然習慣使用雙語，透過新威國小雙語運動營培養學生對運動的熱愛，不僅可以促進學生健康、培養團隊合作精神，同時還能提高學生的語言能力。

「高雄鋼鐵人」總經理高景炎總接受新威國小校長林淑芳致贈感謝狀並回贈球衣；表示籃球運動要向下扎根，所以高雄鋼鐵人特別趕來新威國小跟小朋友們一起打籃球，一起說英語，希望學生愛上籃球運動，也能勇敢接受各種挑戰。

校長林淑芳說，感謝「高雄鋼鐵人」為新威學生圓夢，燃起學生熱愛籃球運動的動力，也更深刻感受籃球運動的魅力。

即將升上3年級學生呂宥承開心的說，終於實現可以跟「鋼鐵人」一起打籃球的願望，希望長大後也可以加入籃球隊。

全場唯一女生、5年級的邱嘉萱說，很喜歡打籃球，參加營隊讓學到很多打籃球的技巧，收穫滿滿，也從打籃球中學習到雙語，很有趣，留下深刻的記憶。