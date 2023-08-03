台北市前副市長蔡炳坤去年7月時，在與時任台北市長柯文哲及台中市議會參訪團的餐敘中，席間突然身體不適而送醫急救，發現為腦出血。經緊急開刀後，去年家屬決定讓蔡炳坤出院至台中家中休養並就近照顧。時至3日凌晨，蔡炳坤的臉書粉專突然更新，更改了封面照片與大頭貼，也讓各界人士紛紛到蔡炳坤的粉專留言喊話「加油」。

蔡炳坤去年7月11日於餐敘中突然倒下，緊急送往醫院時評估意識不清、血壓偏高，因此緊急進行腦部電腦斷層及其他相關檢查。最後檢查出右側大腦大片出血合併中線偏移，因此院方緊急進行開顱手術清除血塊及腦室引流，並植入腦壓監測器。而蔡炳坤於去年10月14日上午從北市聯合醫院仁愛院區出院，不過據傳當時出院時蔡炳坤雖然生命徵象穩定，但仍尚未清醒。

不過3日凌晨，蔡炳坤的臉書粉絲專頁突然更換了封面相片與大頭照，引發各界人士關注，甚至湧入大量留言祝福，還詢問蔡炳坤是否已經恢復健康？不過至今留言都未獲得回覆。除了粉絲專頁外，蔡炳坤的私人line帳號也悄悄更換了照片與背景。