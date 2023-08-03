炎夏想吃便利商店霜淇淋，多數人立刻想到全家。全家攤開銷售數據發現，生鮮現做品項中，「Fami!ce霜淇淋」為銷售成長幅度最大的商品，超越茶葉蛋奪下心占率冠軍，更曾創下一年熱銷4000萬支佳績，成為業界領頭羊，至今已有超過2千店鋪設立機台，創造逾50億元業績、帶來1.5億以上來客。為慶祝Fami!ce霜淇淋10周年，5日起開賣新口味「莓好時光」並首度在台中永定店、大里河堤店打造限定品牌體驗店，以亮眼新冰、萌趣店裝再掀社群話題。
全家Fami!ce霜淇淋口味多元、造型新穎累積高聲量，光今年上半年，平均每月就賣破300萬支，購買者有高達5成是超過40歲的顧客，可謂是老少咸宜，並配合季節變化時而清爽、時而濃郁，讓冬季業績與夏季不相上下，標榜霜淇淋溫度約落在-5至-7度間，入口解暑又不會感到頭痛。
看好水果口味是夏季冰品之戰中的常勝軍，全家5日起推10周年限定口味「莓好時光」，融合蔓越莓、草莓、覆盆子、櫻桃與黑醋栗，製成綜合莓果風味霜淇淋，酸甜適中的雪酪口感清爽不膩，還可搭日本進口黑色螺旋餅皮，訴求好吃又好拍，15日前購買還送限量配料「繽菓球」，為冰品更添色彩。
全家也首度於台中永定店、大里河堤店打造10周年限定品牌體驗店，店舖外觀有大型霜淇淋裝置藝術，內用座位則變身可愛的霜淇淋甜筒造型；另販售限定版「Fami!ce繽菓聖代」，採用日本進口杏仁餅碗，加上繽菓球與鮮乳餅，帶來豐富的視覺味覺雙饗宴，預期新品可望讓單月銷量翻倍，再達年銷新高峰。
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