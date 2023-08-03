全家「Fami!ce莓好時光霜淇淋」酸甜清爽，明亮配色訴求好吃又拍照，5日至15日購買就送Fami!ce繽菓球。（石智中攝）

全家「Fami!ce繽菓聖代」採用日本進口杏仁餅碗，加繽菓球與鮮乳餅訴求層次豐富。（石智中攝）

全家Fami!ce品牌體驗店-大里河堤店，外觀點綴色彩豐富的霜淇淋圖樣，以品牌視覺融入店舖氛圍。（石智中攝）

全家Fami!ce品牌體驗店-台中永定店，讓大型霜淇淋裝置藝術躍上店舖屋頂。（石智中攝）

全家Fami!ce品牌體驗店將休息區高腳桌用霜淇淋餅皮造型巧妙呈現，製作霜淇淋區域也裝飾地十分繽紛。（全家提供／朱世凱台北傳真）

炎夏想吃便利商店霜淇淋，多數人立刻想到全家。全家攤開銷售數據發現，生鮮現做品項中，「Fami!ce霜淇淋」為銷售成長幅度最大的商品，超越茶葉蛋奪下心占率冠軍，更曾創下一年熱銷4000萬支佳績，成為業界領頭羊，至今已有超過2千店鋪設立機台，創造逾50億元業績、帶來1.5億以上來客。為慶祝Fami!ce霜淇淋10周年，5日起開賣新口味「莓好時光」並首度在台中永定店、大里河堤店打造限定品牌體驗店，以亮眼新冰、萌趣店裝再掀社群話題。

全家Fami!ce霜淇淋口味多元、造型新穎累積高聲量，光今年上半年，平均每月就賣破300萬支，購買者有高達5成是超過40歲的顧客，可謂是老少咸宜，並配合季節變化時而清爽、時而濃郁，讓冬季業績與夏季不相上下，標榜霜淇淋溫度約落在-5至-7度間，入口解暑又不會感到頭痛。

看好水果口味是夏季冰品之戰中的常勝軍，全家5日起推10周年限定口味「莓好時光」，融合蔓越莓、草莓、覆盆子、櫻桃與黑醋栗，製成綜合莓果風味霜淇淋，酸甜適中的雪酪口感清爽不膩，還可搭日本進口黑色螺旋餅皮，訴求好吃又好拍，15日前購買還送限量配料「繽菓球」，為冰品更添色彩。

全家也首度於台中永定店、大里河堤店打造10周年限定品牌體驗店，店舖外觀有大型霜淇淋裝置藝術，內用座位則變身可愛的霜淇淋甜筒造型；另販售限定版「Fami!ce繽菓聖代」，採用日本進口杏仁餅碗，加上繽菓球與鮮乳餅，帶來豐富的視覺味覺雙饗宴，預期新品可望讓單月銷量翻倍，再達年銷新高峰。