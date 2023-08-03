今天啟用的二爐處理量較原本的一爐倍增。（曹婷婷攝）

4年前，台南市首設全國第一座「淨圓滿紙錢專爐」，除力行紙錢集中焚燒，也透過汙染防制設備環保金爐，減輕焚燒紙錢帶來的空汙，累積共燒化4890噸紙錢，中央、地方今年再度合資4300萬元興建第2座可發電專爐，焚燒量倍增，今天啟用，未來每日可燒16.4噸紙錢，市長黃偉哲說，經過這幾年努力，台南空品逐年改善，連3年藍天日數比升高，去年首度破9成。

淨圓滿紙錢專用二爐啟用儀式今天在安南區城區焚化廠舉行，包括環保署空保處長蔡孟裕、南瀛道教會、台南道教會等宗教團體代表及公寓大廈管理工會等人出席見證。

黃偉哲指出，台南廟宇數量為全台最多，紙錢若無法妥善處理將造成空氣汙染，以往民眾擔心紙錢與垃圾混燒，恐對神明不敬，因此，南市府興建配備有完善汙染防制設備的專用環保金爐，並獲宗教團體響應，他說，「紙錢在哪裡燒，神明都收得到」，透過集中焚燒，也有助改善空氣品質，因此很感謝道教團體支持。

目前一年集中焚燒約1400噸，因現有專爐已不敷使用，因此，向中央爭取經費再新建「淨圓滿二爐」，黃偉哲說，未來不僅處理量加倍，所需用水全數回收、熱能還能回收發電，落實循環經濟。他還說，台南近年空品持續改善，已連續3年藍天日數比升高，去年首度突破9成，而健康風險因子PM2.5和PM10年平均濃度也分別改善40％和51％，創下歷年新低紀錄。

空保處處長蔡孟裕說，台南是全台第一個最早設置紙錢專用爐的，4年來燒了快5000噸的紙錢，第2座專爐還可以發電，每燒1噸紙錢可以發電1.5度，除了落實節能減碳也呼應淨零目標，很感謝台南市對推動集中焚燒紙錢的用心。

環保局表示，推行紙錢集中燒政策已12年，「淨圓滿紙錢一爐」每小時處理量300公斤，4年來累積減少細懸浮微粒（PM2.5）約13.5公噸、硫氧化物（SOx）約10.2公噸、氮氧化物(NOx)約1.6公噸。第2座專用爐每小時處理量600公斤，更增加機械式爐床及旋轉攪拌撥桿等輔助燃燒系統，讓紙錢達完全燃燒，焚燒過程產生的煙氣及汙染物經旋風集塵器、耐高溫濾袋等設備作用後，均符合排放標準，不造成空氣汙染，2座專用爐日處理量16.4公噸。