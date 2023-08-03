現代人崇尚科學，宗教信仰已逐漸式微，不過對不少美國人來說，「天使」仍有其獨特地位。根據美聯社與NORC公共事務研究中心（Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research）近期做的一項民調，平均每10個美國人中，約有7人相信天使存在，比例之高，令人嘖嘖稱奇。

據美聯社報導，美國人近8成（79%）相信世上有神或更高力量，相信天使占69%，有超過半數（56%）認為有撒旦或惡魔存在。至於台灣相當流行的占星學則有34%信奉者，另有34%相信輪迴，42%的人認為自然萬物具有靈魂。

近期一項民調顯示，美國成年人中，有7成人口相信天使存在。

在加州橘市（Orange）擔任無教派牧師的葛羅格（Jack Grogger）表示，美國大眾崇拜天使，與祂們經常出現在流行文化中有關，其形象與意涵給人帶來安慰；相較之下，敬拜耶穌則比較複雜、偏向個人內在經驗。

佛州居民珍妮佛（Jennifer Goodwin）透過自身經歷驗證這項說法。她的父母最近過世，但她能感受到他們仍照看著一家人：「我認為他們還在身邊，不過是用一種我們無法理解的方式存在。除了天使之外，我想不到其他說法。」

另外，西方文化自古以來也有一個觀念，即上天會向每個人分派好天使和壞天使，作為他們的人生嚮導，並逐漸演變成為現代人熟知的「守護天使」。加州居民謝拉（Sheila Avery）說，天使是保護者，在我們的夢想或計畫落空時，天使就會出現，守護我們度過難關。

肯塔基州路易維爾長老教會神學院（Louisville Presbyterian Theological Seminary）教授蓋瑞特（Susan Garrett）指出，天使之所以普遍存在美國人的生活，在於一個人不論擁有何種宇宙觀、如何看待靈魂生滅，都不妨礙對天使的信仰，「祂們能在各種世界觀中佔有一席之地。」

這份涵蓋1,680名成年人的民調於5月11至15日進行，利用AmeriSpeak抽樣，具有全美代表性。抽樣誤差為正負3.4個百分點。