一名女教師表示，颱風杜蘇芮侵襲南部，宣布停止上班上課時，她任職的學校剛好在暑期輔導，因此獲得2天颱風假，事隔一周，她搬回台北又遇到颱風卡努，北北基宜4縣市宣布放颱風假，她笑說「我成為南北颱風假都放到的人」，貼文引發網友爆笑說「我稱妳為追風少女」。

原PO昨（2）日於論壇《Dcard》指出，上一個颱風杜蘇芮來襲，她正在高雄的學校任職，當時是暑期輔導，因狂風暴雨橫掃，宣布放颱風假，且一連放了2天，後來她搬回台北，恰巧又碰到颱風卡努，今日又再度放到颱風假，她說「我成為南北颱風假都放到的人」。

文章上線，網友也紛紛留言，「我願稱妳為追風少女」、「我也是！在高雄放完2天，上來台北出差繼續放，但我在飯店不知道要幹嘛」、「今年最幸運的女子」、「我好貪心，在南部放了兩天，還想要放」、

但也有男子分享自身「慘況」，「我跟妳相反，晚一周到高雄出差，不僅沒放到高雄的假，現在在高雄也沒放到台北的假」。