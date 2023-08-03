美國眾議院議長裴洛西（ Pelosi）訪台屆滿一周年，她特別發表聲明強調支持台灣。不過，美國著名經濟學家薩克斯（Jeffrey D. Sachs）於2日演講中特別指出，裴洛西來台對於美中台三者的關係是火上加油，且非常不尊重中國大陸，自己以美國公民的角度觀察，美方政治人物此舉只會讓區域更危險。

薩克斯是當代經濟學界的傳奇學者，除了擁有哈佛大學經濟學博士學位，28歲就獲聘為哈佛大學終身職教授，現職為哥倫比亞大學教授及永續發展中心主任，亦曾擔任過聯合國前祕書長安南與潘基文特別顧問；他並在2022年獲唐獎永續發展獎。

《中國時報》3日報導，蕯克斯2日發表專題演講，點出台灣官方以「2025非核家園」作為能源政策目標，卻缺乏執行策略與長期規畫，表達不認同。除此，薩克斯對於美中台關係升溫，更直言，去年美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，「這是不好的決定」，好比是「在緊張的情況下，火上加油」，也非常不尊重中國大陸。他以美國公民身分來看待此事，認為美國政治人物不該對此展現挑釁的態度，只會讓區域更危險。

薩克斯以烏俄戰爭為例，稱美方持續參與，或提供烏克蘭武器，對抗入侵的俄軍，都只會讓危局持續難解。而美國為了不在中國大陸面前呈現軟弱形象，不願主張協商對談，如此發展下去，最大的犧牲者一樣還是烏克蘭，且戰爭如果遲遲不結束，烏克蘭更極有可能變成歐洲的阿富汗。

而《風傳媒》今也報導專訪薩克斯內容， 他認為烏俄戰爭為台灣帶來嚴重警訊，台灣目前處在極度脆弱、危險的情況，就好像烏克蘭，因當前美國與中國大陸正在進行非常危險的角力；台灣方面應該要盡一切力量降溫，停止所有挑釁的行為，並與對岸進行更多對話。