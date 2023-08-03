橋村炸雞颱風天3日開幕，不到半小時就吸引破百人搶先品嘗。（橋村炸雞提供／朱世凱台北傳真）

bb.q CHICKEN「韓迷快閃餐」，原價497元，完成任務可享8折只要398元。（bb.q CHICKEN提供／朱世凱台北傳真）

韓流近年狂襲美食圈，看好國人熱愛韓式料理，不只速食店相繼推韓風新品，就連正宗的韓國炸雞品牌「橋村炸雞」也來台開設首店，3日開幕儘管碰上颱風，仍有破百人到場搶先品嘗，首波推出最具人氣的蜂蜜、招牌經典醬香及香辣口味，限時享啤酒買一送一，打算拚單月營業額480萬並在今年Q4再於101購物中心開第二店。

「橋村炸雞」是全球市占率最高的韓式炸雞連鎖品牌，看好車站商場帶來的人流，於是在台首店選在板橋車站環球購物中心，並提供內用座位鎖定候車、短時間停留的消費者。預期外帶外送與內用占比預估為7：3。韓式炸雞中的「蜂蜜口味」是韓國市場最熱門選項，標榜獨門蜂蜜醬刷在剛起鍋的炸雞表面，酥脆口感帶香甜滋味，7日前購買任一半雞／全雞品項，享橋村啤酒買一送一；31日前任一消費可獲黃金脆薯兌換券。

同樣來自韓國的bb.q CHICKEN自7起日推出「韓迷快閃餐」，以人氣高的蜂蜜蒜味去骨炸雞搭配海鮮小煎餅帶來道地美味，只要到店消費出示「韓式炸雞」照片，不限炸雞品牌、品項到全台指定門市消費，即可享該套餐8折優惠，每店每日限量100組，總計2萬套。

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