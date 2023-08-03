超微（AMD）周三（2日）股價慘崩逾7%，拖累一票美國晶片股遭血洗，台積電ADR也重挫2.7%，沒想到費半成分股還有另一個「炸彈」，手機晶片大廠高通公布第四季財測低於預期，盤後股價大屠殺7%，今晚美科技股恐難逃再次殺戮，台積電剉咧等。

高通周三公布財報，第3季每股EPS 1.87美元雖優於華爾街預期，但營收僅84.4億美元，較去年同期暴跌23％，而第四季營收81億美元到89億美元，中間值遠低於分析師平均預估的87.9億美元，調整後每股獲利 (EPS)1.8至2美元，也遜於市場平均預估1.94美元。

過去幾季以來，高通在車用晶片及其他應用市場創造業績成長，但核心事業手機晶片卻受到手機銷售低迷的衝擊。研調機構Gartner統計，今年第一季全球智慧型手機出貨量年減14％至2.8億支。

高通表示，大陸市場的營收占比達60%，由於當地需求尚未恢復至預期水準，影響該公司營運。今年手機銷量將呈現高個位數的降幅，部分原因是大陸經濟復甦緩慢。

高通財測不如預期，周三盤後股價重摔7.71%，一度跌到119.3美元。