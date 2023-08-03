一年一度父親節即將到來，HAPPY GO即日起至8月8日推出一系列優惠活動，貼心體恤辛苦的爸爸。首先HAPPY GO Pay祭出期間限定點數8倍贈優惠活動，於指定通路滿額分期與綁卡消費，最高可獲得3,500點，遠東百貨、TheMall遠企購物中心也分別推出寵愛爸爸滿額贈點活動。

此外，為迎接八月兩大節日父親節及情人節，HAPPY GO首度與EZTABLE及ez訂合作，提供「餐廳預訂」及「電影票預定」享點數回饋和折扣優惠搶攻節日商機。百貨父親節檔期已熱烈開打，HAPPY GO Pay即日起8月8日（二）推出期間限定點數8倍贈活動，百貨網購通路單筆滿2,000元（含以上）回饋160點、滿5,000元（含以上）回饋400點；量販、飯店、電信通路單筆滿800元（含以上）回饋64點、滿1,600元（含以上）回饋128點；遠東商銀、中國信託高消費加贈禮單筆滿額贈最高享1,800點。

此外，使用分期及新綁卡的卡友再享有點數回饋，於指定通路單筆消費滿6,000元（含以上）並分期加贈100點、遠東商銀分期高消費加碼禮最高送1,600點、首次於HAPPY GO Pay綁定活動銀行發行的信用卡，並於活動通路單筆消費滿100元（含）再贈100點，且週六還能享點數2倍贈，消費越多回饋越多。

除了使用HAPPY GO Pay聰明購物，HAPPY GO更鼓勵卡友同時綁定發票載具享受更全面的零接觸支付，即日起至8月20日（日）首次綁定發票手機條碼的卡友，同時於HAPPY GO App完成登記遊戲任務，於遠東百貨、遠東SOGO百貨、巨城購物中心、遠企、愛買進行消費，單筆消費滿百即可獲得100點，限量5,000名，每位卡友僅限領取一次。

另外，遠東百貨推出「最強88節」活動，使用HAPPY GO Pay消費單筆滿5,000元送100元；TheMall遠企購物中心則祭出「最愛老爸」活動指定櫃位當日累積消費滿20,000元，加碼贈HAPPY GO200點。

迎接父親節前夕，多數消費者選在假日提前聚餐慶祝，HAPPY GO首度與知名訂位平台「EZTABLE」合作，給予卡友「餐廳預訂」方便快速的服務，使用HAPPY GO App點選指定連結將獲得四重好康優惠，第一重HAPPY GO卡友每周享有限定餐廳獨家保留位；第二重即日起至8月31日（四）預訂餐廳1％的HAPPY GO點數回饋；第三重每筆訂單再享0.5％～5％EZCASH加碼回饋；第四重在8月份預定及用餐卡友有機會抽到HAPPY GO加碼1,000點。

而新北第一景觀餐廳－Asia49亞洲料理及酒廊特別聘請新任「東南亞料理主廚黃愛珍」，全新設計南洋美食菜色，在炎炎夏日邀請全台民眾一同歡慶父親節享受味蕾饗宴，消費還可享有HAPPY GO累兌點優惠。暑假強檔好片一波波上映，HAPPY GO與ez訂推出卡友專屬電影訂票優惠，即日起至9月30日（六）推出50點兌換7折電影優惠券活動，還未規劃父親節慶祝活動的卡友快到HAPPY GO App選購。

父親是家庭重要的支柱，許多爸爸在沒有資源的艱苦生活中，刻苦持家給予急重症孩子無怨無悔的照護，HAPPY GO與瑞信兒童醫療基金會自8月4日（五）至8月10日（四）邀請全台卡友參與「謝謝有你讓我們不再害怕用愛關懷兒童友善醫療」愛心捐點任務，運用手中的零碎點數幫助孩子獲得更完善的醫療照護，還有機會抽到野餐墊等限量好禮。