前瞻補助引發南北互槓，國民黨北市大同士林立委參選人游淑慧質疑前瞻分配不均，遭高雄市議員邱俊憲批評是錯亂的預算比較方式，對此，游淑慧點名反擊，要邱多做點功課再嘴，並揭露台北第一果菜市場改建內幕，是民進黨用150億要脅柯文哲讓韓國瑜走人。

對於邱俊憲指出北市議員只准柯文哲花150億改建台北第一果菜市場，卻詆毀高雄爭取中央預算改建前鎮漁港，游淑慧表示，真相為當年是民進黨用150億要脅柯文哲讓韓國瑜走人。

游淑慧指出，2014年選戰中，民進黨台北市議員因為柯文哲旋風而全壘打當選27席，而後三年雙方保持蜜月期，直到民進黨自以為是太上皇，對柯文哲予取予求後，雙方才漸行漸遠。

游淑慧也說，台北市第一果菜及萬大魚類批發市場改建工程的150億預算 ，是2016年底綠白蜜月期時完成審查，負責審查這筆預算的財建委員會成員裡民進黨議員過半數，「要問預算額度合理嗎，不如問問他們」。

游淑慧表示，當年民進黨議員利用這筆預算下了但書，要北市府及農委會「取得人事主導權前，不得動支這筆預算」，翻成白話文就是用預算要脅柯文哲，除非總經理韓國瑜滾蛋，否則不能用這筆錢，韓也因此在預算審查後毅然請辭，這就是真相。

游淑慧也說，民進黨們這幾天的歇斯底里好難理解，預算使用是否合理，好好說明很難嗎，不用情勒，不用扣帽子，不用跳腳，更不要害怕想起來。