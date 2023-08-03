副總統賴清德率團這次出訪巴拉圭，將過境美國紐約、舊金山，特使團備受矚目的成員之一就是蔡英文總統核心幕僚黃重諺；知情人士表示，黃重諺對美系統熟悉，有具備出訪等經驗，由黃隨行協助是蔡賴共同決定。

賴清德特使團這次因為名單中出現黃重諺，被外界懷疑有「監軍」意味，蔡賴因上次總統初選之爭，種下心結，賴清德出訪蔡英文派人「監軍」傳聞，從就職前傳到任期末。

2020年2月，已經當選、但尚未就任副總統的賴清德受邀到美國參加祈禱早餐會，蕭美琴也隨行清德卸任後；當時蕭美琴也被傳出賴清德挑戰蔡英文連任初選失利，是蔡英文派去監督賴清德。

當時蕭美琴保持沈默，3個月後，當時國安會諮詢委員蕭美琴在臉書放上一張他跟賴清德在副總統辦公室的合照親自闢謠，「謝謝他在我今年2月立委卸任後邀請同行美國」。

賴清德2019年總統初選挑戰蔡英文，雖然蔡英文最後找了賴清德搭擋，最後贏得勝選，不過「蔡賴心結」一直不斷，尤其這次出訪將過境美國，身份是民進黨總統參選人，又是副總統，因此成了賴清德宣布參選總統後第一個，也是重要的出訪，再加上之前「走入白宮」說，黃重諺的隨行，再度被解讀「監軍」。

府方表示，總統府的國安外交團隊一向都是一體，涉外事務都是共同處理，蔡總統特派賴副總統擔任特使出訪巴拉圭新任總統就職典禮是總統府重要任務，因此從規劃之初，即是團隊共同討論出訪相關細節安排，媒體報導「監軍」的說法並不正確。

知情人指出，特使團成員包括外交國安經驗豐富的總統府秘書長林佳龍及黃重諺等。蔡賴團隊早已不分你我，此行也不例外，規劃之初就是正副總統共同討論配置，並在賴提出各項需求後，共同決定派出黃隨行協助。

據了解，討論過程，賴清德向蔡英文提出此行需求，黃重諺對美系統熟悉、具備出訪經驗，且這次出訪規劃之初就參與協助相關事宜，因此蔡賴討論後決定派出黃隨行，負責此次賴清德出訪的發言系統。