伯爵（PIAGET）《榮耀韶光》（The Moment of PIAGET）珠寶展即起登台，展出要價逾15億的珠寶與腕表作品，邀請謝盈萱、林予晞、蔡凡熙、彭千祐、瑞莎和范少勳與會，雙金影后謝盈萱佩戴上億的黃鑽項鍊、戒指與珠寶表，難掩心喜忍不住直呼：「好想落跑，直接把珠寶帶回家！」

謝盈萱佩戴上億伯爵珠寶，難掩心喜忍不住直呼：「好想落跑！」。（PIAGET提供）

謝盈萱佩戴全套伯爵黃鑽珠寶，其中黃鑽項鍊是珠寶展要價最高的作品，她笑說，寶石都有神秘的力量，正巧黃鑽正是她的幸運石，全套黃鑽珠寶上身，果真心情特別好、氣場也變得不一樣。

已有許久未公開出席時尚場合的瑞莎，身穿一襲紅色禮服搭配伯爵珠寶，開心地說：「已經有兩年沒這樣打扮，真是太開心了。」，尤其佩戴伯爵Wings of Light耳環，特別有感觸，因為瑞莎Larisa在希臘文就是「海鷗」的意思，激勵著自己振翅飛翔。

瑞莎這兩年生了二女兒，還帶領體操隊為國爭光，佩戴伯爵「Wings of Light」耳環更加光采動人。 （PIAGET提供）

這兩年疫情期間，瑞莎並沒有閒著，除了在去年生了二女兒，她還自掏腰包成立「瑞星韻律體操協會」，培育台灣韻律體操選手出國比賽、為國爭光，拿下8金、3銀、1銅的好成績，佩戴伯爵「Wings of Light」耳環，更加光采動人。

林予晞重返校園攻讀碩士，佩戴伯爵帕拉伊巴碧璽（電氣石）項鍊，笑說自己像是自帶電力的皮卡丘，美麗與功能兼具。 。（PIAGET提供）

林予晞也不遑多讓，分享她最近考上台北大學社會心理研究所，即將重返校園再進修，她佩戴了伯爵帕拉伊巴碧璽項鍊，主石是一顆充滿電力的電氣石，她笑說自己很像是自帶電力的皮卡丘，是一顆美麗與功能兼具的寶石。

范少勳自從擔任伯爵風格大使後，也是喜事連連，先是在去年當了爸爸，且在今年4年結婚成為幸福人夫，出席珠寶展不忘為妻子物色禮物，「希望能買個伯爵給她，可能會想要買戒指或耳環。」

今年全新登場的《榮耀韶光》（The Moment of PIAGET）珠寶展總共有8個篇章，分別是放射狀線條、色彩美學、不對稱輪廓、伯爵玫瑰、欖尖形切割、宮廷式雕刻、超薄製表與手鐲珠寶表，致敬品牌令人景仰的頂尖技藝與工匠精神，8個篇章代表世家引以為傲的8大傳世工藝，分門別類，卻也環環相扣。

伯爵Golden Oasis鉑金黃鑽項鍊，約7000萬元。（PIAGET提供）

伯爵Limelight Gala系列孔雀石鑽表，464萬元。（PIAGET提供）

伯爵Wings of Light白金黑蛋白石藍寶石珠寶表，約1800萬元。（PIAGET提供）

伯爵18K玫瑰金帕拉伊巴碧璽項鍊，約1130萬元。（PIAGET提供）