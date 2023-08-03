受中颱卡努影響，北北基今（3）日宣布停班停課，台北市長蔣萬安獲得網友一致好評，但桃園市長張善政卻因宣布桃園不跟進放颱風假，導致他的臉書被網友灌爆，有人還將他的維基百科名稱更改為「張善變」。對此，前立委郭正亮指出，全世界只有台灣與大陸是由政府決定是否要放颱風假，他也認為，蔣萬安在臉書發文與網友進行趣味互動的行為很幼稚。

蔣萬安昨在臉書發文以「放心，我已經宣布停止上班上課了」為題，宣布台北市放颱風假，吸引大批網友留言，「萬安萬安我們愛你」、「帥到不行，感謝」、「帥又會放假，太優秀了」、「第一句話，我直接被圈粉了」、「謝謝萬安，你是我今世看過，最帥，最瀟灑的男人了」。

郭正亮今在中天政論節目《大新聞大爆掛》指出，颱風假不能扣薪水，業者要自己吸收損失，因此在日、韓、歐美等國，颱風天放假與否是由學校、公司等機關決定，「人家都是用科學和風險評估的角度看問題」，不像在台灣，地方首長要為了沒放假，跟胡鬧的網友做解釋。郭正亮也補充，颱風天放假的決定者是政府在全世界只有兩例，分別是台灣和大陸。

郭正亮也直言，蔣萬安的臉書貼文很幼稚，「宣佈就宣布，你跑去跟網友互動幹什麼？」他認為，蔣萬安昨以有達到風雨預測標準宣布放假，但台北市今早的風雨卻沒達到，應為此進行說明。