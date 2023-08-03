一段戀愛中，不少人會為了討伴侶開心，付出再多都甘願，甚至過分的要求，也會全盤接受，《摘星工廠》運勢專欄指出，雙魚男、金牛男、天蠍男願意為女友做牛做馬，並且各種無微不至的照顧，簡直是寵愛無極限！
▍雙魚男
雙魚男對心儀的女孩，既溫柔又體貼，各種無微不至的照顧，就算女友無理取鬧，過分的要求，他們都會全盤接受，乖乖照做，並附上心甘情願的表情。而雙魚男的高招就是寵愛另一半！
▍金牛男
喜歡規律生活的金牛男，擅長打理居家生活，談了戀愛後，會將這項潛能發揮得淋漓盡致，洗衣、擦地、打掃房間，對他們來說如魚得水，可以一手包辦。另外，女友累了幫忙按摩，哭了送上愛的抱抱，有情緒了甘願當出氣筒。
▍天蠍男
別看天蠍男嘴笨不會說情話，一向胳膊往內彎的他們會以實際行動，給心愛的女友無微不至的照顧，做牛做馬也願意。就算女友發脾氣，擅於隱忍的他們，也是先默默忍住，並且嘴笨的安慰，希望女友趕快恢復笑容。
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