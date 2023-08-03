苗栗縣苗29線是縣內第一條友善石虎道路，全線設有石虎保護網。（謝明俊攝）

長春石油苗栗廠與苗栗縣政府簽署生態保育合作備忘錄。（謝明俊攝）

長春石油苗栗廠與苗栗縣政府簽署生態保育合作備忘錄，將認購友善石虎農產品。（謝明俊攝）

苗栗縣苗29線與後龍溪併行的路段，是苗栗縣內第一條建置石虎友善通道，除了防護網外，還特別建置石虎安全通道，供石虎通往後龍溪飲水覓食等，成功達到保護石虎免遭路殺命運。設廠苗栗近60年的長春石油公司，為了回饋地方，3日與苗栗縣政府簽定生態保育合作備忘錄，認養石虎安全通道、成立巡守隊及認購友善石虎農產品等，為苗栗保育石虎盡一分心力。

苗栗縣內矮山群是石虎重要的棲息繁殖地，但因人與石虎之間空間重疊，加上許多道路開通，直接截斷石虎通行通道，在連續發生多起石虎路殺事件後，前苗栗縣長徐耀昌與縣府官員共同商議出在道路兩側建置防路殺防護網、並利用道路下方排水渠道，當做石虎友善通道等設施，來有效隔離石虎與車輛間的接觸機會，降低石虎遭到路殺的可能。

苗29線西段是沿著後龍溪畔建置，過去道路還未闢建前，當地山區是石虎重要棲息地，石虎都依賴後龍溪水源維生，經常利用夜間下山到溪畔飲水及獵食，但自從苗29線開闢後，石虎遭到路殺事件時有所聞，因此，縣府農業處規畫設置防護網等友善石虎設施，首先就選在苗29線建置，經過多年的實際驗證下，這些友善石虎設施，確實能夠有效保護石虎生命安全。

2019年起，苗栗縣政府並受林務局支持開始推動瀕危物種及重要地生態服務給付推動計畫，鼓勵社區加入友善環境耕作生產農作，從1964年就設廠苗栗的長春石油公司，廠址鄰近苗29線，長春苗栗廠長楊天源3日代表廠方與苗栗縣政府簽署生態保育合作備忘錄，投入認養友善動物通道設施、成立巡守隊及認購部分友善石虎農產品等，以善盡企業對生態保育的責任。