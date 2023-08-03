蘋果CEO庫克將捐贈支援北京和河北省周邊地區救災工作。（庫克微博）

蘋果執行長庫克8 月 3 日以中英文在個人微博宣布，將捐贈支援河北的救災工作。他說：「 我們心繫受嚴重暴雨洪澇影響的北京和河北省周邊地區的民眾。蘋果將捐贈支援當地的救災工作。」此外，字節、騰訊、阿里、小米、京東等企業也支援防汛救災，捐贈總額已超過3.7億元（人民幣，下同）。據悉，庫克曾多次捐贈支援大陸救災工作。

2021年10月13日，看到山西的洪災，庫克發微博稱：「 隨著山西地區逐步復甦，我們想要盡自己的一分力量來支持救災，幫助重建。 Apple 將捐款幫助受影響的社區。」

去年 9 月，四川瀘定發生規模 6.8 地震，庫克發微博稱，蘋果心繫所有受地震影響的四川民眾和社區，將捐款支援救援和重建工作。

今年 7 月 19 日，蘋果公司曾發布《2022 — 2023 年度中國企業責任報告》。報告顯示，至今共計有超過 60 萬人次從蘋果的救災捐贈項目中受益。

據報導，除了蘋果，面對凶猛洪災，大陸眾多科技公司也都紛紛出手，通過捐款、公益救援隊等方式，馳援防汛救災。

據瞭解，目前字節跳動、騰訊、京東、拼多多、阿里巴巴、小米、理想汽車、滴滴、百度等捐款捐物馳援北京、河北暴雨災區。其中，北京字節跳動公益基金會捐贈 1 億元，阿里巴巴公益基金會捐贈 3000 萬元，騰訊基金會追加抗汛救災捐贈資金 1 億元，京東集團公益基金會捐贈3000萬元物資馳援防汛救災。拼多多向中華慈善總會捐贈3000萬元，用於搶險救災，採購物資和救援設備，安置受災群眾。小米公益基金會緊急捐款 2500 萬元，理想汽車捐贈 2000 萬元用於支援北京市防汛救災工作，比亞迪慈善基金會向中國慈善聯合會捐款 2000 萬元。網易公益基金會首期向河北涿州捐贈500萬元現金，以及價值500萬元的應急物資。北京星巴克公益基金會捐贈100萬元，援助京津冀地區的防汛救災工作。

澎湃新聞報導，1日到2日，網易、京東、騰訊、字節跳動、阿里巴巴、小米、星巴克、理想汽車、比亞迪等多家企業捐款捐物用於防汛救災。

除了捐款，多家企業還通過各種方式支援受災地區。7月31日，今日頭條、抖音、字節跳動公益平台聯合多家媒體，開通＃暴雨互助幫忙＃通道，方便受災用戶求助。

據騰訊介紹，267名員工自發組成志願團隊，配合專業救援隊進行工作。同時，騰訊也持續為應急管理部「災害應急救援救助平台」在河北的啟用提供技術支援與保障。騰訊文檔、SSV應急、微信搜一搜、騰訊地圖、騰訊新聞、QQ流覽器等產品也均參與救援技術支援。

滴滴出行於8月2日發佈消息稱，7月31日，由滴滴司機師傅組成、經過專業培訓的「滴滴公益救援隊」陸續參與到各地救災工作中。