「來吧！桃園大方GO（購）」活動，以世客博、商圈市集及觀光工廠三大主軸推出各式抽獎及優惠。（蔡依珍攝）

「來吧！桃園大方GO（購）」活動，以世客博、商圈市集及觀光工廠三大主軸推出各式抽獎及優惠。（蔡依珍攝）

「來吧！桃園大方GO（購）」活動，以世客博、商圈市集及觀光工廠三大主軸推出各式抽獎及優惠。（蔡依珍攝）

為振興疫後經濟，和搭配即將到來的世界客家博覽會，桃園市經發局啟動「來吧！桃園大方GO（購）」活動，以世客博、商圈市集及觀光工廠三大主軸推出各式抽獎及優惠，由市府攜手許多優質業者投入資源並加碼，民眾來桃園消費，就有機會抽中好禮，2台汽車等超過2萬份獎項、總價值4千萬元，期盼吸引全台民眾來到桃園消費、抽好禮、認識桃園優質的消費市場。

市長張善政說，過去幾年疫情讓許多商圈、觀光工廠、市場的景氣低迷，疫情趨緩，桃園業者也撐過黯淡期，市府順勢推出「來吧！桃園大方購」活動，除結合在地商圈、觀光工廠推出抽獎、優惠等活動，也配合即將於下周登場的「世界客家博覽會」推出「GO（購）世客博」消費活動，希望透過世客博吸引世界華人與全球目光的同時，也發揮「以一帶十」的效果，放大誘因、吸引消費目光，鼓勵全台民眾來桃園購物、享受各式服務，進而成為桃園最好的客戶，並建立連結，以提升商機、讓在地經濟更繁榮。

經發局長張誠表示，經發局推出全年度聯合行銷活動「來吧！桃園大方購」，希望創造「業者優惠大放送」的話題，並串聯即起至11月的年度各特色節慶活動，推出「GO（購）世客博」、「GO（購）商圈市集」及「GO（購）觀光工廠」三大主軸的優惠活動，讓民眾「吃、喝、賞、玩、買」都在桃園，也為商家創造消費業績。

桃園市經發局啟動「來吧！桃園大方GO（購）」活動，以世客博、商圈市集及觀光工廠三大主軸推出各式抽獎及優惠。(經發局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市經發局啟動「來吧！桃園大方GO（購）」活動，以世客博、商圈市集及觀光工廠三大主軸推出各式抽獎及優惠。(經發局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市經發局啟動「來吧！桃園大方GO（購）」活動，以世客博、商圈市集及觀光工廠三大主軸推出各式抽獎及優惠。(經發局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市經發局啟動「來吧！桃園大方GO（購）」活動，以世客博、商圈市集及觀光工廠三大主軸推出各式抽獎及優惠。(經發局提供／蔡依珍桃園傳真)

張誠介紹，「GO(購)商圈市集」包含8／4、8／5在藝文商圈舉辦的桃園啤酒節及8／18、8／19於中壢六和商圈加碼中壢場次，還有11月份的桃園咖啡節等商圈節慶活動，結合在地商圈店家，同時進行線上、線下推廣宣傳，吸引不同客群走入桃園商圈。8／4、8／5率先登場的玩啤一下2023桃園啤酒節活動，現場消費滿額抽獎，最大獎項為汽車1台，獎項總金額超過百萬，歡迎大家來桃園商圈一起玩。

「GO（購）商圈市集」也配合「桃園好市採購月」活動，結合桃園23處公有市場，推出「抽買菜金」活動，民眾於活動期間內至指定市場消費即可參加抽獎，共有5000個中獎機會；同時首度舉辦「好市小廚神」比賽，冠軍可獲得買菜金1萬元，預計送出超過80萬元獎金。中壢觀光夜市也在8月6日舉辦「夏夜生活祭」星空電影院活動，民眾於現場參加消費集點活動，就有機會獲得100元至500元不等的夜市金及Apple Watch等大獎。活動也結合「桃味大廟．人生大市」示範商圈主題市集（9／29-9／30於博愛、站前商圈辦理）推出相關優惠活動。

「桃園購物節」也預計在9月至11月底辦理，凡持活動期間在桃園市消費發票，皆可登錄抽獎，獎項包含汽車、電動機車、iPhone等，合作特約店家超過1000家，總獎項價值高達3000萬元。活動也配合下半年辦理的魅力金三角商圈、中原商圈、中壢車站商圈等活動，推出超過2000份福袋贈送給民眾，期盼凝聚在地力量並推廣商圈特色。

張誠表示，「GO（購）世客博」配合今年8月11日至10月15日舉行的「世界客家博覽會」，在青埔「世界館」及「台灣館」兩大主展館周邊推出伴手禮展區及美食市集，以「創新、永續、數位、經濟」等精神，囊括全台近百家客家相關特色品牌，展售超過200項商品，展現客家人的多元面貌，同時串聯鄰近特色商圈店家。民眾於展覽期間達成消費任務，即可參加福袋換購及抽獎，獎項總價值超過150萬，其中最大獎項為「YAMAHA EMF 電動車」。

張誠提到，「GO（購）觀光工廠」結合今年5月開始的觀光工廠嘉年華活動，加碼全台首創的「觀光工廠限定電子券」及購物金，總獎項數量超過400份，禮券與購物金總價值高達300萬，希望藉此讓民眾認識不同的在地產業，並體驗職人手作的樂趣。