薛忠銘（中間黑色衣服）帶領同學進入娛樂產業，成就下一個巨星的誕生。（城市科大流行音樂事業系提供）

知名製作人薛忠銘是民視歌唱選秀節目《全能歌手》音樂總監，也是「臺北城市科技大學流行音樂事業系」系主任，用10年時間將「臺北城市科技大學流行音樂事業系」打造成為全台流行音樂相關科系首選第一品牌，他相當感謝學校及文化部對於培育台灣流行音樂人才的用心：「文化部影視及流行音樂產業局，自107年起平均每年約撥下一千萬元的預算，大力支持流行音樂系的發展，與教育界齊心為華語流行音樂的未來種下一粒粒新種子，也期待培育下一個巨星的誕生。」

該校接連獲得文化部111年及112年的人才培訓補助，加上學校自籌款，薛忠銘運用補助款來加強課綱課程外的業界師資，如聘請王牌製作暨經紀人陳子鴻、金曲金馬獎常勝得主侯志堅、五月天御用職業鍵盤手及製作人周恒毅、天后歌手指定資深企劃與作詞人陳宏宇老師等，讓學生除了系上課程外，更能在業界專業老師教導的課程中，瞭解現今產業狀態並增進自身實力。

此外，「臺北城市科技大學流行音樂事業系」也從2021年起，於台北信義香堤廣場舉辦《崛起音樂祭》，首屆即邀請到金曲歌王趙傳站台開唱。2022年12月24日舉辦了第二屆《崛起音樂祭》。今年4月15日於台北流行音樂中心Live House D，打造了《Rising Star》演唱會。

薛忠銘強調，在這音樂市場從大眾轉為分眾的年代，中小型音樂展演場所越來越多，音樂祭也越辦越豐富，工作機會自然也就變得更多。再加上自媒體的興起，每個人都能以自身的音樂能力經營個人品牌、發展專業的音樂頻道，藉此拓展經濟收入來源。準備邁入第8屆的「臺北城市城市科技大學流行音樂事業系」，已有不少學生活躍於流行音樂產業，從歌手、樂手、編曲、錄混音師、詞曲作者、接案製作人到演唱會幕後團隊等相關領域都有著傑出的成績。