頭份為恭醫院提供特殊需求口腔診療服務。（為恭醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

「我們家小曼有發育遲緩的問題，無法配合一般牙科診所的治療，該怎麼辦？」，頭份市為恭醫院牙科醫師黃偉鈞表示，上述情形是他曾遇過家屬的疑問，這些病人屬於「牙科特殊需求者」，根據疾病別不同，在治療上的難易度也會不同，為恭醫院針對特殊需求，可以提供不同的牙科醫療服務。

特殊需求醫療服務，還有像「我母親有退化性疾病，無法自己刷牙，最近她牙齦紅腫，診所建議我們到醫院診療，但是可以去哪家醫院呢」、「我哥哥領有重大傷病卡，且坐輪椅，無法正常到牙科診療，但他牙齒很痛，為恭可以治療嗎？」這些都是特殊需求服務可以協助的對象。

黃偉鈞進一步說明，所謂「特殊需求者」是指那些人呢？較常見的族群有肢體障礙(限腦性麻痺及重度以上肢體障礙)、植物人、智能障礙、自閉症、中度以上精神障礙、失智症、多重障礙、頑固性(難治型)癲癇、發展遲緩兒童、或其他經主管機關認定的障礙等特殊需求者。

特殊需求者牙科治療可大致分為兩種類，第一種為門診一般治療，若病人可以與醫師配合或是可以透過行為調整，即可在牙科診間接受治療，或適當使用束縛板，在包覆保護下接受診療。第二種類為全身麻醉下治療，對於較難與醫師配合，且須接受較複雜的手術治療，或是治療項目多、治療時間長者，或具有嚴重的系統性疾病者，會安排麻醉醫師協助評估後，在全身麻醉下進行牙科治療，並留院觀察待身體狀況穩定後再返家。

由於特殊需求者需求多元病症多樣，治療計畫因人而異，除了病人主訴及治療需求外，牙科醫師的治療經驗也極為重要。為恭醫院對於特殊需求者牙科治療有多年診治經驗，聘有特殊需求者牙科專科醫師駐診，也有多位不同專精領域的醫師，如矯正專科醫師、兒童牙科專科醫師、人工植牙、牙周病、贗復及根管治療醫師等，能配合不同的治療需求予以病人適當協助。