外傳國民黨高層不滿國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰總是砲口對內，侯辦先是大動作澄清絕無此事，與黨主席朱立倫的溝通管道暢通。隨後國民黨文傳會主委林寬裕也強調，黨部與侯友宜競選辦公室已培養出堅強互信，分工與團結沒有問題，一些坊間傳聞純屬子虛烏有。

國民黨指出，雙北地區今日因卡努颱風來襲而停班課一天，不過原定的選舉輔選事務皆仍依照既定步調持續進行，不只明天分別在桃園與新竹，未來幾週都會有請益與造勢的活動。

國民黨文傳會主委林寬裕表示，目前各行各業的「侯援會」皆已在緊鑼密鼓籌備中，青年、工商、勞工界等都依照原訂的計畫進行中。例如明天 (4日) 在桃園與新竹就分別都有超過500人以上的造勢活動，而下週一 (7日)「中華民國工商建研會」也有一場500人以上的活動表達工商界的支持。工商建研會的淵源已超過40年，會員企業遍佈各產業，加總GDP超過全國50％ 以上。

林寬裕說，這些活動黨主席朱立倫與參選人侯友宜市長都會出席，事實上不只這幾天，接下來幾週的造勢、請益等活動行程，選辦與黨部也都共同合作持續規畫。

林寬裕表示，黨部和選辦各項聯繫工作都在持續進行，沒有任何困難，碰到問題時也都會一起解決，已培養出堅強互信，分工與團結沒有問題，都是以勝選為最高考量，一些坊間傳聞純屬子虛烏有，對選務工作毫無幫助，也影響不了藍營的節奏。

林寬裕強調，有心人士不只見不得藍營好，找到機會就加油添醋、見縫插針，因此國民黨也特別呼籲支持者，不要受到外界紛擾的影響，事實上黨部和選辦都是依照既定的步調攜手合作，畢竟有超過6成的民眾希望下架民進黨，國民黨一定不會讓大家失望。