頭份市公所為鼓勵學生踴躍報考客語認證，於2019年訂定「苗栗縣頭份市公所推動客語能力認證獎勵要點」，凡設籍頭份市的19歲（含）以下就讀各級學校的學生，報考客語能力認證通過者，依級別（初級、中級、中高級）核發獎勵金壹仟元、貳仟元、參仟元整。

頭份市長羅雪珠表示，為配合客委會今年開辦基礎級認證，公所特別修正上開要點，新增通過客語基礎級認證獎勵金5佰元。歡迎符合資格之學生踴躍報名，也鼓勵市民朋友報名客語認證，增加客家文化認同感。

頭份市長羅雪珠強調，頭份市客家人口占總人口數約75％，為客家文化重點發展區之一，公所推動客語為通行語不遺餘力，不僅鼓勵學生學習客語並報考認證，各項活動及會議鼓勵與會來賓使用客語發言，更落實服務櫃臺人員以客語提供市民洽公服務之便利性。市民朋友不分男女老幼共同學習客語並傳承客家文化，期許客語在本市成為通用性語言。