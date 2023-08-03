一名女性上班族重視養生，平常多蔬果、常運動、補水也充足，但因有乳癌家族史，因此她抽血檢測罹癌風險，意外發現體內塑化劑濃度超標。醫師發現，女子因食量小，中餐便當大多吃不完，留到晚上再微波加熱食用，導致便當盒上的塑膠淋膜溶出塑化劑，導致血中的塑化劑濃度飆高，進而增加罹患乳癌的風險。

家醫科醫師陳欣湄在《健康好生活》中表示，近數年來，塑化劑對人體的毒害漸為人熟知，例如會影響胎兒生殖器官發育、男童女性化、女童性早熟、荷爾蒙分泌紊亂、男性精蟲品質不佳、增加女性罹患乳癌、子宮內膜癌的風險。

她表示，上述女子因本身有良性乳房囊腫、肌腺症，加上母親罹患乳癌，女子擔心自己也恐罹癌，因此就醫了解罹癌機率。經過血液檢查後，發現女子體內的塑化劑濃度超標。

陳欣湄表示，該女子相當重視健康，飲食多吃蔬果、多喝水，也常運動，檢查結果理應正常，為了找出塑化劑超標的原因，細問下得知，女子中餐、晚餐都吃便當，因女子食量小，中餐便當大多吃不完、留著當晚餐食用，但加熱採原餐盒直接微波，餐盒上的塑膠淋膜在此過程中大量釋出，導致女子體內的塑化劑超標。

她表示，為了避免吃進或吸入塑化劑、危害人體健康，民眾使用紙盒應採一次性使用，餐盒中未吃完的食物，需加熱時應放入家用瓷盤予以加熱，以減少塑化劑的釋出與進入體內。