首屆亞洲磐石獎（Linchpin of Asia Awards 2023）於7月28日在香港揭曉，電動車LED光源模組及元件大廠聯嘉光電（6288）自16國、共數百間企業中脫穎而出，名列亞洲Top10關鍵企業，為唯二獲選台灣企業之一。

聯嘉光電總經理黃昉鈺特別率領團隊成員，親自飛往香港領取獎項，並發表感言指出， 聯嘉光電的願景是「成為車用創新光源的領導廠商」。至目前為止，公司已與45家世界知名汽車製造商合作過，其中包括TESLA、GM、福特、BMW和Porsche等企業。

黃昉鈺指出，「持續創新」和「落實ESG」一直是聯嘉光電的核心使命，期待未來可與其他獲獎企業交流學習，攜手合作，共榮、共好，共創更美好、碳中和以及永續的未來。

黃昉鈺表示，聯嘉光電獲獎，顯示公司在國際化、與擴展全球業務所付出的努力，獲得了國際性的肯定。除在台灣的總部，聯嘉在東莞、深圳有兩個廠、歐洲德國、西班牙有行銷據點、美國密西根新廠未來也會貢獻更多的營收，聯嘉走的方向是正確的。未來將開拓更廣大的市場，創造更大的價值。」

亞洲磐石獎致力於選出最優秀、最菁英的企業領導者和頂尖企業，為亞洲跨最多國家、規模最大的企業家獎項。