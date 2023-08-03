中颱卡努來勢洶洶，北北基宣布3日停班課，但桃園市長張善政表示，桃園根據氣象局預報，距離停班、停課還有一段差距，不跟進放假，張善政的臉書被網友灌爆。對此，前立委郭正亮3日就表示，「人家都是用科學跟風險評估的角度看問題，沒有人像台灣這樣，是人家去你的臉書去鬧，然後你要去回應的，沒有人這樣搞的」，引發討論。

郭正亮3日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「台北市直到現在也沒達到標準，所以這是錯誤的決策，下午我不知道，因為輕度颱風的標準是每小時65公里，現在是48公里，颱風假由政府決定只有兩岸，台灣是地方政府決定，日本、韓國、歐洲、美國都不是政府決定，都是公司各機關團體自己決定，香港是氣象局決定」。

郭正亮更接著說，「為什麼人家會有這樣的考慮？我們台灣如果放一天颱風假，GDP是損失千分之7，這不是很小的數字，一定會有反對的一方，只是反對的那一方不是多數，所以政治人物決定討好人民，那就是放假」，郭正亮更坦言，「昨天就是明顯的臉書被包圍，結果蔣萬安一宣布放假，台北的KTV一小時內被訂完，所謂的颱風假是不能扣薪水，要自己吸收成本，可是事實上沒有營收，如果放假的話對公司來講他是減少收入的」。

郭正亮也說，「這個決策本身，除了兩岸之外，人家都是用科學跟風險評估的角度看問題，沒有人像台灣這樣，是人家去你的臉書去鬧，然後你要去回應的，沒有人這樣搞的」，郭正亮最後更坦言，「所以我只能夠看出蔣萬安在這邊是蠻幼稚的，你宣布就宣布，去跟臉書網友互動幹嘛？如果明天更嚴重，你可以不放嗎？你自己要去評估這樣的決策體制合不合理」。