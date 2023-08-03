補助各地共5358億元的前瞻預算，光高雄市就拿走1265億元，將近全部預算的四分之一，反觀台中市僅拿到228億元，是高雄市的四分之一，讓台中市長盧秀燕喊委屈，結果立法院副院長蔡其昌竟酸盧當選市長前後不一，台中市議員、2024立委參選人羅廷瑋因此怒批蔡幫著中央欺負台中人。

羅廷瑋今（3）日在臉書表示，蔡其昌帶頭批評他人前後不一，但其實蔡過去曾強烈反對瘦肉精，卻在成為立法院副院長後，突然改口稱瘦肉精不用零檢出，質疑「當時其昌委員沒有反美牛嗎？還不是開放！」

「給台中這麼少，請問台中人要怎麼支持？」羅廷瑋指出，先前立委之所以針對前瞻預算杯葛、反對，就是怕會破壞財政紀律，擔心會有偏心、綁樁的問題，而如今看來這些擔憂都一一成真。

羅廷瑋怒嗆，蔡其昌幫著中央欺負台中人，模仿蔡日前在臉書發出的內容，說「我不想批評太多淪為政治口水，因為我相信台中市民的智慧，給大家思考一下吧！實在難看！」