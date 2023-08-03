黑龍江暴雨造成多處災情，莊稼泡水受損嚴重。此外，哈牡高速公路等多條道路坍塌，有自小客車閃避不及，直接墜河，生死不明。

8月3日，黑龍江五常暴雨引發洪水導致五常多個村鎮被淹，政府組織部分群眾連夜轉移。有農戶稱大棚被沖毀，大片的莊稼地被淹，當下稻子剛抽穗，今年大米產量將受到影響。

農戶杜先生稱，日降雨量都超過100毫米，莊家泡水情況嚴重，將影響五常稻花香糧食產量。另有村民稱因水位快速上升，成片稻田被淹，將隨即撤離。2日，黑龍江省氣象台已發布暴雨紅色預警訊號，五常個鄉鎮累計降雨量超過100毫米。

新華網報導，黑龍江省交通投資集團有限公司指出，8月3日8時50分許，受大雨天氣影響，哈牡高速牡丹江至哈爾濱方向253公里處螞蟻河橋頭搭板因山洪沖刷脫落，有車輛從坍塌處墜落河內，生死不明。

另據黑龍江省公安廳高速公路交通管理局消息，目前，哈牡高速235公里處往牡丹江方向應急車道和行車道發生路面塌陷，303公里處發生漫水，315公里處橋梁有坍塌風險，另有多處路段積水較多。

目前，相關部門正在實施救援，涉事路段已臨時交通管制，以指揮車輛掉頭等方式引導滯留車輛到安全處所。