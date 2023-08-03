台電輸變電工程處北區施工處承攬商工程車桃園復興墜谷事故，造成4人OHCA、2人受傷送醫。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

台電輸變電工程處北區施工處承攬商工程車桃園復興墜谷事故，造成4人OHCA、2人受傷送醫。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

卡努颱風來襲，台電輸變電工程處北區施工處一輛承攬商的工程車，今日中午約12時許，在桃園市復興區高義村雪霧鬧橋附近轉彎處，發生車輛翻落邊坡山谷事故，車輛駕駛連同工程人員一共6人連人帶車摔落，造成4人OHCA、2傷送醫，但台電查詢出工紀錄，今日在復興並無出工計畫。

桃園市消防局第四大隊獲報後，緊急出動消防人員38名、消防車5輛、救護車6輛，趕赴現場緊急搜救，共有4人OHCA到院前心肺功能停止，還有1男1女受傷送醫治療，消防人員在現場持續救援，將傷患拉上山谷，受傷的1名女性頭部外傷、左大腿骨折，另名受傷男性則是頸部有開放性傷口，皆送醫治療。

據了解，該1車6人包括外包商老闆及員工，4名外籍移工皆來自泰國，另2人為本國籍，今日行駛於雪霧鬧橋台電工程便道，欲前往台電承包工程工地時，因前日大雨地面濕滑土石鬆動，於3公里處不慎翻車墜落山谷。據悉，4名OHCA傷患為2名泰籍移工和2名本國籍人員。

台電初步表示，根據輸變電工程處北區施工處回報，由於今日為颱風天，出班施工需經過申請核准，但查看相關紀錄，今日並無出工計畫，目前已派人前往桃園瞭解情形。