宜蘭縣大里國小位於縣內最北端，因校舍老舊、耐震係數不足，去年8月啟動校舍重建工程，縣長林姿妙今天（3日）前往視察工地，要求加強高空防墜等安全措施，縣府教育處表示，目前重建工程進度達46.45％，預計明年3月完工，期望新校舍的建立能強化學生與大里地區的連結。

大里國小重建工程總經費由教育部國教署核定，總計為1.2億餘元，為免教師舟車勞頓之苦，國教署在今年2月增加核定教師宿舍工程經費968萬元，並完成變更設計，納入整體工程之內。

教育處指出，大里國小在頭城鎮內，但因位處縣內最北端，即便從頭城市區開車前往學校，也得30、40分鐘，其他鄉鎮市更要1小時以上；教師宿舍可住5人，能方便教師就近上課。

今天林姿妙前往視察，正逢颱風天，她向施工單位要求加強高空防墜措施、清理施工架上的雜物、增強排水溝的清理力度，並加固工區大門及工具材料，以保障工地的安全，確保工程能按期且優質地完工。

這所偏遠小學學生數有52人，教師12人，在學校重建期間，師生暫使用大溪國小的教室上課。教育處表示，未來計畫在大里國小增設山海課程、漁業型態與海洋休閒運動的實習課程，讓教育成為推動大里地區未來穩定發展的重要動力。