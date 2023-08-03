暌違3年，「TRE台北國際成人展」再度回歸，3日舉行記者會，知名女優三上悠亞率領眾日本AV女優一字排開亮相，日前含淚宣布8月將引退的三上悠亞，感性表示這次的成人展，將是她最後一次出席的大型公開活動，會把握、珍惜這個最後時光。

三上悠亞與台灣粉絲「連結」頗深，甚至能用中文念出台灣粉絲為她發想的經典口號「一哭二鬧三上悠亞」，覺得台灣粉絲為她想這個口號，感到很開心也很有趣。另三上悠亞喜歡喝西瓜汁，也學了「西瓜」的中文，昨也喝了台灣的啤酒，覺得特別順口。

涼森玲夢為成人展再度來台。（李承陽攝）

今颱風襲台，眾女優感謝大家不畏風雨仍然到場支持，三上悠亞表示在日本不論風雨多大，颱風天依舊會照常上班，得知台灣有所謂的颱風假，覺得很幸福，大喊想住在台灣。她還舉例說剛好在前幾年有遇到台灣很夯的歪腰郵筒，覺得台灣的颱風真的很猛烈。

這次的成人展主場景有別於上次的迴轉壽司，改以泡溫泉為主題，挑戰「多人混浴」，AV女優新有菜表示平常都是自己一個人洗澡，要跟那麼多人一起洗澡很害羞；而再度出席成人展的三上悠亞則表示，第一次聽到溫泉的設計一開始覺得有點不安，但現場看到覺得蠻棒的。

新有菜露出美腿和姣好身材。（李承陽攝）

「TRE台北國際成人展」即將於8月4日至8月6日在新北市工商展覽中心舉行，三上悠亞、河北彩花、深田詠美、新有菜、櫻空桃、明里紬、天使萌、小宵虎南、UNPAI、涼森玲夢、miru 、本庄鈴、本鄉愛、山岸綺花、伊藤舞雪、神木麗、美谷朱里、東條夏、時田亞美、若月美衣奈、木下日葵、惠理、香水純、明日見未來、姫咲華、Nia、逢見梨花等超過30位女優空降台灣，預計展期3天將吸15萬粉絲朝聖。

明里紬現場放送愛心。（李承陽攝）

深田詠美擁有魔鬼身材。（李承陽攝）

今年成人展還推出線上女優紀念卡，擁有紀念卡的粉絲就有機會在現場與女優互動，河北彩花笑說：「聽說今年有女優專屬紀念卡可以收集，很像抽卡遊戲很有趣！我也想看看自己的卡片，希望抽到我的粉絲可以來現場和我相認。」不只是女優紀念卡，還有眾多女優周邊限定商品在JR24H搶先開賣，提供線上下單、現場取貨的服務，也能在活動現場搶購。