台中市大里區大元國小演藝廳建成已25年，空間、設備老舊不堪，整修後各項設備煥然一新，成功打造更舒適、優質的演藝聽工大元國小師生使用。（潘虹恩攝）

台中市大里區大元國小演藝廳建成已25年，空間、設備老舊不堪，經台中市議員林碧秀爭取加上校方自籌共290萬經費整修，經過1個多月施工，3日啟用，不僅將空間變得明亮、乾淨，設備也更新、完善，成功打造更舒適、美麗的演藝廳提供大元國小師生使用。

大元國小演藝廳整修完工，3日舉辦剪綵啟用儀式，並進行新舊校長交接典禮。林碧秀指出，大元國小的美術和音樂很強，演藝廳是重要的練習、表演的場所，不過演藝廳已經使用20多年未更新，這次爭取290萬經費進行整修，包括投影機、牆壁、地板、音控及座椅等都煥然一新，今日參加一校長交接典禮，感受有如小型國家音樂廳，希望提供給學童更優質的練習、表演場地。

大元國小前校長游玉芬指出，大元國小的演藝廳已使用25年，當初建校時，創校的校長推動音樂、藝術，演藝廳的設備也相當專業，譬如演藝廳的地板鋪上地毯、座椅採階梯式，燈光與音響設備一流，可說是台中縣最棒的演藝廳。不過25年來，演藝廳變得破舊，不僅地毯推積了許多灰塵、髒汙，相當不衛生，布幕也變得破爛、音響效果不佳。

游玉芬說，感謝家長會和林碧秀議員反映，也感謝教育局聽到需要，補助校方240萬，不過還是差一點預算。學校曾想過主要更新燈光、舞台、地板等最重要的設備就好，不過考量到整體規畫還是希望其他設施也能更新，「自立自救也是重要的一換」，於是校方想辦法自50萬，湊足290萬經費重新整建。學校有優秀的老師、認真的孩子，也要提供專業舞台，今日聽到直笛團表演，效果很好。