新華社3日報導，受中共總書記習近平委託，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇3日在北戴河看望暑期休假專家，代表中共中央、大陸國務院向廣大專家人才致以誠摯問候。

每年暑期邀請優秀專家人才到北戴河休假，是中共黨和國家人才工作的一項重要制度性安排。參加今年休假活動的57位專家，是大陸國內科技前沿領域優秀人才代表，他們在各自領域都作出了重要貢獻。

蔡奇指出，習近平和中共中央高度重視人才工作。中共十八大以來，習近平從實現民族復興的戰略高度，對人才工作作出一系列重要指示，作出深入實施新時代人才強國戰略的重大部署，引領新時代人才工作取得歷史性成就、發生歷史性變革。大陸人才工作已經站在一個新的歷史起點上，中華大地正在成為各類人才大有可為、大有作為的熱土。

蔡奇強調，今年是貫徹落實中共二十大精神的開局之年，舉辦專家休假活動具有特殊重要的意義。參加休假活動的各位專家，銳意創新、敢為人先、勇攀高峰，為廣大知識分子和專家人才樹立了標竿。當前，中共全黨正在深入開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，希望各位專家深入學習貫徹中共的創新理論，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，牢記習近平對廣大專家人才殷切囑託，心懷「國之大者」，堅持「四個面向」，主動擔負起時代賦予的使命責任，為高水準科技自立自強和中國式現代化建設作出新的更大貢獻，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興再立新功。

中共中央政治局委員、中央組織部部長李幹傑，國務委員諶貽琴，全國政協副主席姜信治參加看望活動。