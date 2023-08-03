基隆市工務處處長陳耀川（中）表示，市府密切注意市府各河川的水位，確保在需要時，能夠快速啟動抽水設施，確保民眾生命財產安全。（張志康攝）

基隆市政府在大武崙地區預置了移動式大型抽水機，確保當地不受水患之苦。（張志康攝）

卡努颱風持續逼近，基隆市長謝國樑3日上午趁風雨不算太大的時候，視察曾於2017年及2020年兩度發生嚴重淹水的安樂區大武崙，並赴七堵區堵南抽水站等地。謝國樑也呼籲民眾要注意，並做好防颱工作。

謝國樑3日上午先趕到曾在2017年及2020年兩度淹大水的大武崙進行視察，他表示，大武崙溪曾發生嚴重淹水，近日又適逢大潮，市府緊急調派大型移動式抽水機，預置在大武崙溪等處，並測試抽水機功能。

基隆市工務處長陳耀川表示，大武崙地區曾經發生淹水，預置大型移動式抽水機的目的，是預防瞬間豪大雨時，雨水下水道不及宣洩，會再度發生淹水。抽水機將會視雨量狀況，當雨水下水道的水位高達1／3時，便會啟動每小時可抽取1080噸水的抽水機，將水抽進大武崙溪，預防積水。

陳耀川指出，市府今年向中央爭取1.5億元的大武崙溪整治經費，包括設置在中崙里的分流排水箱涵、中段溪底浚深1米左右以及邊坡整治作業等，工程已經完成發包，預計明年可以完成。

另外，謝國樑也趕到七堵區視察堵南抽水站，市府工務處委辦的專業廠商指出抽水機具平日都有定期維護，確保在需要時能夠發揮排洪防災的功能，一旦基隆河水位超過海拔9.5米，便立即啟動協助抽排水，確保區域內的居民生命財產安全。

談到2日晚間市區愛四路出現淹水情況時，謝國樑表示，市府從災害應變中心二級開設起，就一直關切大武崙溪、田寮河等河川的水位，2日晚間工務處回報田寮河水位高漲，愛四路等地傳出積水情形，在市府啟動抽水機後，積水情況已獲得大幅改善。