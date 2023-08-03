桃園市復興區今日中午發生車輛墜谷事故，一輛台電輸變電工程處北區施工處承攬商工程車，在高義村雪霧鬧橋附近轉彎處翻落邊坡山谷，造成4人OHCA、2傷送醫。對此，台電初步回應，今確認因颱風不出工，總公司主管正赴現場釐清。

針對桃園市復興區車輛翻落邊坡事件，台電表示，對於發生這起不幸事件，台電深感遺憾，已指派主管前往現場關心了解。

台電強調，目前正於台七線辦理鐵塔改建工程，今日有確認因颱風不出工，承攬商也回報未出工，詳細情況將由總公司主管至現場持續釐清，並提供必要協助。