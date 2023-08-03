苗栗縣客家大佬陳運棟2日逝世，享耆壽91歲。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣客家大佬陳運棟2日逝世，苗栗縣長鍾東錦3日趕往靈堂祭悼。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

曾榮獲客家終身貢獻獎、前國大代表苗栗縣客家大佬陳運棟，2日在旅美兒女返國全家團聚後，午睡中安詳辭世，享耆壽91歲。陳運棟是國內客家研究翹楚、投身杏壇30多年、苗栗政壇有舉足輕重地位，苗栗縣長鍾東錦也是他的學生之一，3日，鍾東錦聞訊趕往靈堂鞠躬弔唁、撫慰家屬，對恩師逝世表達哀悼與不捨。

鍾東錦表示，陳運棟不但是他的恩師、也擔任他的證婚人，對客家文化發展保存貢獻良多，他聽到恩師不幸辭世的噩耗，感到心痛，「雖然我年輕時有時很頑皮，但他對我有期許、給予教導與啟示，我對他滿懷感激。」

前國大陳運棟著作等身，致力客家相關研究，可說是苗栗之光，他是國史館台灣文獻館第1屆「傑出台灣文獻獎」得主之一，更是客委會「第4屆客家貢獻獎終身貢獻獎」得主。陳運棟校長數十年來投入台灣史與客家文化探討，著述、藏書都極為豐碩，更多提攜後進之舉，其成果斐然、資歷和地位崇隆，但他仍低調謙稱自己是：「文化研究尖兵」。

陳運棟長子、知名眼科醫師陳晟康說，套句前縣長傅學鵬對父親的評價，「是苗栗集杏壇、文壇、政壇之大成者」。他說，父親曾說過，客家人在全台灣或全世界深耕，最主要是要彰顯客家族群吃苦耐勞的精神，客家人的發展印證了台灣主體性的完整，「他一直期許我們客家子弟一定要奮發向上，把客家人的精神發揚光大。」

陳晟康說，父親近2年前因吸入性肺炎氣切後，身體稍為虛弱、鮮少出門，但健康狀況平穩，日前告知旅居美國的弟弟、妹妹，有空就回來探望父親，住美國德州的弟弟先返抵苗栗，昨天妹妹也返家，兄妹3人跟父親、全家難得團聚一起高興吃午餐後，父親進臥房小憩，發現他比平常晚起床，下午3時04分發現父親已在睡夢中安詳辭世。

陳運棟1933年出生於頭份書香世家，從高祖父陳春龍到陳運棟，陳家五代以教育為業，陳運棟19歲自新竹師範畢業，擔任國校教師，後來到大成中學任教，88年在校長任內退休，獻身杏壇30多年，作育英才無數，包括縣長鍾東錦、前縣長徐耀昌和行政院中部辦公室執行長徐定禎，都是他在大成中學時期的學生。並從1991年起連任2屆國大代表。

陳運棟1978年出版的《客家人》一書，成為研究客家必備的經典巨作，更被學術界、客家族群奉為客家研究先驅，他長期投入台灣客家文史探討，相關著書超過40本、發表文章多達160餘篇，曾獲第4屆客家台灣文化獎，也是民國98年客委會「第4屆客家貢獻獎終身成就獎」得主，提攜後進不遺餘力。