中科院九鵬基地今（3）日進行餘藥銷毀作業卻驚傳爆炸意外，造成現場4名作業人員受傷。對此，退役少將栗正傑認為，作業紀律出問題了，並直言處理發射火藥，SOP程序要嚴格遵守。

屏東九鵬基地餘藥銷毀釀4傷，其中1人全身達90%的2至3度燒燙傷，4人將全部轉送海軍總醫院做進一步治療。中科院表示，今早九鵬基地進行餘料銷毀，多名弟兄在室外作業，但不知為何會突然大規模燃燒，導致4人被燒燙傷，全案調查中。

栗正傑今則在臉書表示，以他處理過數千噸廢彈的經驗，判斷是作業紀律出問題。栗正傑進一步表示，處理發射火藥，SOP程序要嚴格遵守，例如要檢查作業的人員是否攜帶打火機等易燃物品，週邊不可有電氣設備與車輛，人員要先做消除靜電的措施等。

針對這起意外，總統府發言人林聿禪表示，國防部長邱國正於第一時間向總統蔡英文報告後，蔡除關切人員傷勢，也指示全力協助救治事宜，務必給予最完善的醫療照顧。蔡英文也指示儘速釐清肇事原因，確保作業安全。