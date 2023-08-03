楚宣、張家瑋颱風天落水雙雙濕身。（民視提供）

楚宣、張家瑋颱風天落水雙雙濕身，還想把陳仙梅也拖下水。（民視提供）

張家瑋一度身體非常不適，靠氧氣瓶才獲得緩解。（民視提供）

卡努颱風暴風圈接近台灣，北北基今放颱風假，正在緊鑼密鼓拍攝中的民視8點檔《市井豪門》劇組則緊急調整班表，3日一早趁風雨來臨前先搶拍楚宣跟張家瑋在池邊起爭執戲，兩人雙雙落水還大打出手。拍攝過程，張家瑋在水裡和楚宣扭打太激烈，導致過度換氣，相當不適，還好現場有聘請專業救生教練協助拍攝安全，第一時間教練看到就把氧氣瓶給張家瑋使用。

張家瑋說因為自己心肺功能不是很好，所以從以前開始只要拍攝下水戲就會特別緊張，這一次剛好要跟楚宣對打，沒想到自己被壓著打到KO，輸慘了，她說：「楚宣姐看起來很瘦弱，沒想到打起人來非常勇猛。」尤其她下水前碰巧嘴角發炎，所以很怕下水後又造成傷口感染。

她說，在池塘裡完全看不到底，加上池塘底是小石頭，還要免撞到旁邊的大石頭，為了避免滑倒就好像在練核心運動，拍完後才發現全身無力，非常疲勞。

被封「女戰士」的楚宣表示，這次剛好碰到「好朋友」來的第一天，所以打起人來才會狠勁十足，想要一氣呵成！

兩人打鬥完後，陳仙梅也來觀戰，陳仙梅笑說，本來預測是張家瑋獲勝，沒想到她竟然被連連KO，完全處於下風，笑讚楚宣果然是「市井豪門女戰士」，因為她們也曾在溫泉池互K，所以知道楚宣的力道。而她自己也差點就被兩人拖下水，原來她的鞋子被泥土沾染到，楚宣開玩笑鼓吹她：「妳就下來順便洗鞋子啦！」